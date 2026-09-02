Jalan Kemakmuran, 8 Weton Tibo Gedong Dipercaya Bawa Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Gedong dapat kemakmuran menurut Primbon Jawa. (Magnific)
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Gedong sebagai jalan kemakmuran bagi weton tertentu.
Golongan weton ini dipercaya memiliki peluang besar mencapai kedudukan baik dan menjadi pengayom lingkungan.
Kemakmuran pada kategori ini diyakini lahir dari perpaduan watak baik, ketekunan, serta kebijaksanaan hidup.
Dilansir dari akun YouTube NAWI KRAMA TV pada Rabu (2/9), disebutkan delapan weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Gedong tersebut.
1. Minggu kliwon
Weton Minggu Kliwon digambarkan memiliki ketenangan batin serta kecenderungan untuk tidak menonjolkan diri di hadapan orang lain.
Sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan membuat mereka relatif stabil menghadapi berbagai perubahan hidup.
Kehidupan sosial mereka diwarnai sikap menjaga etika serta menghormati orang lain demi keharmonisan lingkungan.
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Jawa Pos
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