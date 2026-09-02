Rezeki Seolah Mendekat, 5 Weton Ini Disebut Memiliki Energi Spiritual Istimewa

JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian. Selain kerap digunakan untuk melihat karakter seseorang, weton juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan hidup, keberuntungan, hingga rezeki.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran bahkan disebut mempunyai karakter spiritual yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Kepercayaan tersebut melahirkan berbagai ramalan mengenai weton yang dianggap memiliki “energi mistis” atau aura tertentu sehingga lebih mudah menemukan peluang dan keberuntungan.

Namun, perlu dipahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Tidak ada bukti ilmiah bahwa weton memiliki kekuatan gaib yang dapat mendatangkan kekayaan secara langsung.

Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut memiliki energi spiritual kuat dan dikaitkan dengan datangnya rezeki.

1. Kamis Legi Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13. Dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian.

Meski terlihat sederhana, mereka disebut memiliki aura yang cukup kuat sehingga kehadirannya mudah dirasakan oleh lingkungan sekitar.

Perjalanan hidup Kamis Legi dalam ramalan juga tidak selalu digambarkan mulus. Sebagian dipercaya harus melewati berbagai kesulitan terlebih dahulu sebelum menemukan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Pengalaman tersebut dianggap dapat membentuk ketahanan mental sekaligus kedewasaan spiritual.