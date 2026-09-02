Hartanya Tak Mudah Surut, 5 Weton Ini Konon Dikelilingi Keberkahan karena Suka Berbagi

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, keberhasilan hidup tidak selalu dipandang dari seberapa banyak harta yang berhasil dikumpulkan. Sikap dalam menjalani kehidupan, termasuk rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama, juga dipercaya memiliki peran penting.

Primbon Jawa mengenal konsep keseimbangan antara usaha lahiriah dan sikap batin. Rezeki tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras, tetapi juga dengan bagaimana seseorang menggunakan apa yang telah dimilikinya.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter dermawan dan mudah bersyukur. Dalam penafsiran primbon, kebiasaan berbagi tersebut justru dianggap dapat membuka kesempatan serta jalan rezeki baru.

Namun, keyakinan mengenai weton dan rezeki merupakan bagian dari tradisi serta kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut mempunyai keberuntungan dalam urusan rezeki karena dikenal ringan tangan dan tidak lupa bersyukur.

1. Selasa Pon, Berkah dari Hati yang Suka Berbagi Orang yang lahir pada Selasa Pon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian tinggi. Mereka cenderung mudah tergerak untuk membantu ketika melihat orang lain berada dalam kesulitan.

Sifat tersebut membuat mereka dikenal tidak terlalu perhitungan ketika hendak memberikan bantuan, baik kepada keluarga, teman, maupun orang lain yang membutuhkan.

Menurut tafsir primbon yang dilansir, kebaikan yang dilakukan secara ikhlas dipercaya menjadi salah satu jalan terbukanya rezeki. Ketika memiliki kesempatan untuk berbagi, mereka justru diyakini memperoleh peluang baru yang membawa manfaat.

Selasa Pon juga disebut mempunyai kemampuan menjaga kestabilan kehidupan sehingga kondisi finansialnya tidak mudah mengalami kemunduran.