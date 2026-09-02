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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 2 September 2026 | 16.43 WIB

Hidup Makin Makmur, 6 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Menarik Rezeki Tak Terduga

seseorang yang menggenggam gelar juragan./Freepik/vladimirpolikarpov - Image

seseorang yang menggenggam gelar juragan./Freepik/vladimirpolikarpov

JawaPos.com – Primbon Jawa sejak lama dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang memuat berbagai penafsiran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.

Salah satu hal yang kerap menjadi perhatian adalah weton. Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang dipercaya mempunyai karakter serta perhitungan tertentu.

Dari sekian banyak kombinasi weton, beberapa di antaranya diyakini memiliki karakter yang mendukung keberuntungan dan kemapanan. Bahkan, ada yang dipercaya mampu menemukan peluang rezeki dari sumber yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Meski demikian, ramalan primbon merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, keputusan, kondisi ekonomi, serta kesempatan tetap memiliki peran penting dalam kehidupan nyata.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut mempunyai daya tarik rezeki kuat dan berpotensi mencapai kehidupan berkecukupan layaknya seorang juragan.

Berikut keenam weton tersebut:

1. Rabu Legi, Punya Pesona yang Membuka Pintu Rezeki

Pemilik weton Rabu Legi dipercaya mempunyai karakter yang mudah membuat orang lain merasa nyaman. Kemampuan bergaul dan membangun hubungan menjadi salah satu kekuatan yang dapat membantu mereka menemukan berbagai kesempatan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka disebut memiliki intuisi yang cukup tajam. Peluang yang datang terkadang berasal dari koneksi atau orang yang sebelumnya tidak terlalu dekat.

Karena itu, memperluas pergaulan menjadi salah satu hal yang dianggap penting bagi Rabu Legi. Dari hubungan yang terjalin, bisa saja muncul tawaran kerja sama, peluang bisnis, atau kesempatan lain yang membawa keuntungan.

Jika kemampuan bersosialisasi tersebut dipadukan dengan kerja keras dan pengelolaan peluang yang baik, Rabu Legi diyakini memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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