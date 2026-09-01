Nasib Berubah Drastis! 6 Weton Tiboloro Ini Disebut Bakal Kaya Mendadak

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran tersebut dapat menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.

Salah satu istilah yang dikenal dalam kepercayaan tersebut adalah tiboloro, yang kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup penuh ujian dan kesulitan. Meski demikian, fase sulit tersebut dipercaya bukan menjadi akhir perjalanan. Setelah mampu melewati berbagai rintangan, seseorang diyakini dapat memasuki masa kehidupan yang lebih baik.

Menariknya, terdapat ramalan yang menyebut sejumlah weton tiboloro akan mengalami perubahan keberuntungan pada September 2026. Mereka digambarkan berpotensi meninggalkan masa sulit dan memasuki fase penuh kemakmuran.

Dikutip dari Bara Raja Cirebon, berikut enam weton tiboloro yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki pada September 2026.

1. Minggu Pahing Pemilik weton Minggu Pahing dikenal mempunyai karakter cerdas, teliti, dan cukup kuat dalam mempertahankan prinsip. Dalam perjalanan hidupnya, mereka dipercaya tidak selalu mendapatkan jalan yang mudah, terutama ketika berkaitan dengan pekerjaan maupun usaha.

Namun, kemampuan bertahan menghadapi tekanan menjadi salah satu keunggulan mereka. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung berusaha kembali hingga menemukan jalan keluar.

Menurut ramalan Primbon Jawa, September 2026 menjadi salah satu periode yang membawa peluang finansial bagi Minggu Pahing. Rezeki yang datang bahkan disebut berpotensi membuat kondisi kehidupannya berubah secara signifikan.

2. Minggu Wage Weton Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi yang rajin, tekun, dan mempunyai semangat kompetitif. Perjalanan hidup mereka dipercaya dapat diwarnai berbagai tantangan yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati.

Setelah mampu melewati masa penuh ujian, keberuntungan diyakini mulai terbuka. September 2026 disebut sebagai momentum ketika usaha dan perjuangan Minggu Wage mulai memberikan hasil.