Tak Disangka-Sangka, 5 Shio Ini Disebut Bakal Mendapat Rezeki dan Pekerjaan Impian

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - September 2026 disebut membawa sejumlah peluang menarik bagi beberapa shio. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, ada lima shio yang diprediksi memiliki momentum positif, terutama dalam urusan pekerjaan, karier, dan keuangan.

Mereka disebut berpotensi memperoleh kesempatan baru tanpa harus melewati perjuangan yang terlalu berat. Tawaran pekerjaan, proyek menguntungkan, hingga pemasukan tambahan bisa menjadi bagian dari keberuntungan tersebut.

Namun, ramalan ini tentu bukan kepastian mengenai masa depan. Prediksi astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bahan refleksi, bukan sebagai jaminan seseorang akan memperoleh kekayaan maupun pekerjaan tertentu.

Dilansir dari SunSigns, berikut lima shio yang disebut berpeluang mendapatkan pekerjaan impian sekaligus peningkatan rezeki pada September 2026.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang ulet, praktis, dan mampu melihat peluang di tengah situasi yang mungkin dilewatkan orang lain.

Memasuki September 2026, usaha yang selama ini dilakukan diprediksi mulai menunjukkan hasil. Salah satu bentuknya bisa berupa tawaran pekerjaan baru yang memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kondisi finansial.

Kesempatan tersebut bahkan mungkin berkaitan dengan posisi yang sudah lama diincar atau proyek yang sebelumnya hanya menjadi rencana. Karena itu, Shio Tikus disarankan tidak terlalu takut menghadapi perubahan.

Selain peluang pekerjaan, pemasukan tambahan juga disebut dapat muncul. Bonus, pembayaran yang sempat tertunda, atau sumber penghasilan lain bisa menjadi kejutan yang menyenangkan.

2. Shio Macan September juga diprediksi menjadi periode yang menarik bagi Shio Macan. Kesempatan untuk mengembangkan karier atau meningkatkan pendapatan bisa datang melalui berbagai jalur.

Menariknya, peluang tersebut tidak selalu muncul dari proses formal. Percakapan sederhana, kenalan baru, jaringan profesional, bahkan informasi yang ditemukan melalui media sosial dapat membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik.

Dari sisi finansial, Shio Macan juga disebut berpotensi mendapatkan keuntungan melalui promosi, proyek baru, maupun kerja sama yang menjanjikan.

Kemampuan mengatur sumber daya dan mengambil keputusan secara tepat menjadi modal penting agar kesempatan yang datang tidak terlewatkan.