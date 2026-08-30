Takdirnya Disebut Istimewa, 4 Weton Ini Punya Aura Raja Sejak Lahir

Weton punya takdir takdir agung hidup makmur bak raja kata primbon jawa
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Dalam tradisi Jawa, perbedaan tersebut salah satunya kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari kelahiran dan pasaran.
Primbon Jawa mengenal berbagai tafsir mengenai karakter, rezeki, hingga perjalanan kehidupan seseorang berdasarkan weton. Salah satu gambaran yang cukup menarik adalah weton yang dipercaya mempunyai aura kepemimpinan, kewibawaan, serta jalan rezeki yang baik.
Weton-weton tertentu bahkan digambarkan memiliki pembawaan seperti seorang pemimpin. Mereka disebut mampu mendapatkan kepercayaan, memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan, serta berpeluang mencapai kehidupan yang berkecukupan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, pilihan, lingkungan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.
Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut empat weton yang dalam tafsir primbon Jawa disebut memiliki karakter kuat dan potensi hidup makmur bak seorang raja.
Sabtu Legi digambarkan mempunyai perpaduan karakter yang menarik. Pembawaannya cenderung tenang dan tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya mampu menimbulkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih suka mengamati keadaan terlebih dahulu.
Sikap tersebut membuat Sabtu Legi kerap dianggap cocok berada dalam posisi yang membutuhkan ketegasan sekaligus ketenangan. Kepercayaan dari lingkungan dapat menjadi modal penting dalam perjalanan karier maupun usaha.
Sejak usia muda, mereka juga dipercaya mampu menunjukkan jiwa kepemimpinan. Keteguhan dalam memegang prinsip membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.
Namun, karakter yang kuat tersebut juga memiliki tantangan. Tingginya ekspektasi dari orang lain terkadang membuat mereka memikul beban sendiri. Karena itu, kemampuan berbagi cerita dan menerima dukungan dari orang terdekat menjadi hal yang penting.
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Jawa Pos
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