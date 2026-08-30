Tak Gampang Kesulitan Finansial, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Rezeki Melimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungannya pun dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, pekerjaan, jodoh, hingga urusan rezeki.

Di antara berbagai kombinasi hari dan pasaran, ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai karakter kuat serta peluang kehidupan yang lebih baik. Mereka dipercaya memiliki sifat pekerja keras, mudah beradaptasi, dan mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Meski demikian, anggapan mengenai weton pembawa kekayaan merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi primbon Jawa. Kondisi ekonomi seseorang dalam kehidupan nyata tentu tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, kesempatan, serta keputusan yang diambil.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai kehidupan mapan dan berkecukupan.

Berikut daftarnya.

1. Kamis Pahing Kamis Pahing digambarkan sebagai weton yang mempunyai kemampuan berpikir serta kecakapan berkomunikasi. Mereka disebut memiliki kemauan kuat untuk menghadapi berbagai persoalan dan tidak gampang menyerah ketika menemukan hambatan.

Karakter pekerja keras menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka juga dipercaya mampu menetapkan tujuan dengan jelas sehingga langkah yang diambil lebih terarah.

Kamis Pahing dikenal pula sebagai pribadi yang fleksibel. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan membuat mereka relatif mudah menghadapi lingkungan baru maupun situasi yang tidak sesuai rencana.

Dalam kehidupan sosial, karisma yang dimiliki dipercaya membuat mereka mudah memperoleh penghormatan. Sifat tersebut dapat menjadi modal ketika membangun hubungan profesional maupun mengembangkan usaha.