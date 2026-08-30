Tak Mudah Kekurangan, 5 Weton Ini Konon Memiliki Rezeki yang Terus Berkembang

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perhitungan tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan dalam urusan rezeki.

Di antara berbagai kombinasi weton, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki karakter dan keberuntungan yang mendukung perjalanan menuju kehidupan lebih mapan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu membaca kesempatan, membangun hubungan baik, hingga mengembangkan usaha. Karena itu, rezeki mereka dalam kepercayaan primbon disebut dapat terus bertumbuh seiring perjalanan hidup.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kekayaan seseorang pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, keputusan, serta kondisi kehidupan masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirbeon, berikut lima weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut memiliki peluang besar menjadi “raja rezeki”.

1. Jumat Legi – Punya Daya Tarik terhadap Peluang Pemilik weton Jumat Legi dipercaya memiliki pembawaan yang membuatnya mudah mendapatkan simpati dan dukungan dari lingkungan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka disebut mampu melihat kesempatan yang terkadang tidak diperhatikan orang lain. Peluang tersebut dapat berkembang menjadi sumber pemasukan apabila dikelola dengan tekun.

Jumat Legi juga digambarkan tidak selalu langsung memperoleh kemapanan sejak awal. Sebagian dipercaya harus melewati proses panjang sebelum kondisi ekonominya meningkat.

Seiring bertambahnya pengalaman, kemampuan mengelola peluang dan membangun hubungan dapat menjadi modal untuk meningkatkan taraf hidup. Karena itu, weton ini kerap diasosiasikan dengan rezeki yang tumbuh secara bertahap.