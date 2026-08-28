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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.23 WIB

Rezeki dan Harapan Makin Dekat, 12 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Panen Hasil

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang keinginannya terwujud. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki harapan yang ingin diwujudkan. Ada yang mengejar kesuksesan dalam pekerjaan, membangun usaha, memperbaiki kondisi keuangan, atau sekadar ingin mencapai kehidupan yang selama ini diimpikan.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya memiliki simbol dan energi tertentu yang dapat menggambarkan karakter serta kecenderungan seseorang. Meski demikian, ramalan semacam ini sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Menariknya, sejumlah tanggal lahir disebut memiliki energi yang mendukung terwujudnya keinginan setelah melewati berbagai proses dan perjuangan.

Dilansir dari Economic Times, berikut 12 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki peluang mengalami perkembangan positif dan melihat sebagian impiannya mulai mendekati kenyataan.

1. Tanggal 8, 17, dan 26

Mereka yang lahir pada tanggal 8, 17, atau 26 biasanya digambarkan sebagai pribadi yang memiliki banyak gagasan dan ambisi besar. Tantangannya adalah mengubah berbagai pemikiran tersebut menjadi tindakan nyata.

Dalam waktu yang akan datang, kelompok tanggal ini dipercaya memasuki fase yang lebih mendorong mereka untuk bergerak. Ide yang sebelumnya hanya menjadi rencana berpeluang mulai diwujudkan secara bertahap.

Baik berkaitan dengan karier, usaha, maupun target pribadi, kesempatan baru bisa menjadi pemicu untuk mengambil langkah yang selama ini tertunda.

2. Tanggal 1 dan 28

Pemilik tanggal lahir 1 dan 28 dikenal memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Mereka cenderung memiliki target tinggi dan optimisme terhadap masa depan.

Menurut numerologi, energi positif dari kedua tanggal tersebut dikaitkan dengan munculnya kesempatan yang dapat mendekatkan seseorang pada tujuan.

Perjalanan mereka juga dipercaya semakin terbuka apabila selama ini telah disertai kerja keras, keberanian, dan kemauan untuk memanfaatkan peluang yang datang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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