Harta Menggunung, Derajat Terangkat! 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga menggunakannya sebagai bagian dari tradisi untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai peruntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah kaitan weton dengan rezeki. Dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang dapat mengantarkan seseorang menuju kehidupan lebih mapan.

Menariknya, beberapa weton justru digambarkan tidak selalu menunjukkan keberhasilan sejak awal. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mereka dipercaya dapat mengalami perubahan kondisi kehidupan secara signifikan. Rezeki yang datang dari berbagai kesempatan disebut mampu mengangkat taraf hidup sekaligus meningkatkan penghormatan dari lingkungan.

Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dan derajat menurut kepercayaan primbon Jawa.

1. Senin Wage Senin Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tenang, dan tidak gemar mencari perhatian. Mereka lebih memilih menjalani kehidupan dengan apa adanya serta membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya.

Sikap rendah hati tersebut dipercaya membuat pemilik weton ini mudah memperoleh kepercayaan. Dalam ramalan primbon, keberuntungan Senin Wage disebut semakin terlihat ketika memasuki usia dewasa hingga paruh baya.

Kesempatan yang awalnya terlihat biasa saja dapat menjadi jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Bahkan, mereka dipercaya berpotensi memperoleh kedudukan dan penghormatan lebih tinggi di lingkungan sosialnya.

2. Kamis Pon Pemilik weton Kamis Pon dikenal dalam gambaran primbon sebagai sosok ulet dan memiliki daya tahan tinggi. Mereka tidak mudah menyerah meski harus melewati proses panjang sebelum memperoleh hasil.

Ketekunan tersebut dipercaya menjadi modal untuk mengembangkan usaha. Sesuatu yang awalnya dirintis dalam skala kecil disebut dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.