Harta Menggunung, Derajat Terangkat! 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Tak Terduga

seseorang yang mendadak jadi ningrat./Freepik.
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga menggunakannya sebagai bagian dari tradisi untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai peruntungan seseorang.
Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah kaitan weton dengan rezeki. Dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang dapat mengantarkan seseorang menuju kehidupan lebih mapan.
Menariknya, beberapa weton justru digambarkan tidak selalu menunjukkan keberhasilan sejak awal. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mereka dipercaya dapat mengalami perubahan kondisi kehidupan secara signifikan. Rezeki yang datang dari berbagai kesempatan disebut mampu mengangkat taraf hidup sekaligus meningkatkan penghormatan dari lingkungan.
Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dan derajat menurut kepercayaan primbon Jawa.
Baca Juga:Warisan Jadi Jalan Rezeki, 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Harta Leluhur Jadi Kekayaan
Senin Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tenang, dan tidak gemar mencari perhatian. Mereka lebih memilih menjalani kehidupan dengan apa adanya serta membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya.
Sikap rendah hati tersebut dipercaya membuat pemilik weton ini mudah memperoleh kepercayaan. Dalam ramalan primbon, keberuntungan Senin Wage disebut semakin terlihat ketika memasuki usia dewasa hingga paruh baya.
Kesempatan yang awalnya terlihat biasa saja dapat menjadi jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Bahkan, mereka dipercaya berpotensi memperoleh kedudukan dan penghormatan lebih tinggi di lingkungan sosialnya.
Pemilik weton Kamis Pon dikenal dalam gambaran primbon sebagai sosok ulet dan memiliki daya tahan tinggi. Mereka tidak mudah menyerah meski harus melewati proses panjang sebelum memperoleh hasil.
Ketekunan tersebut dipercaya menjadi modal untuk mengembangkan usaha. Sesuatu yang awalnya dirintis dalam skala kecil disebut dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.
Apabila mampu mengelola kesempatan dengan baik, Kamis Pon dipercaya dapat mengalami peningkatan taraf hidup yang cukup besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti