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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih tenang dalam menjalani aktivitas pada Rabu (26/8). Sejumlah hal mungkin tidak berjalan semulus yang diharapkan, terutama ketika harus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Kemampuan mengatur jadwal dan menjaga emosi menjadi kunci agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi kekhawatiran. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan berikan diri Libra waktu untuk berpikir dengan jernih.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (26/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini Libra perlu mengandalkan pikiran yang jernih untuk mengatur berbagai aktivitas. Perencanaan yang tepat akan membantu Anda menjalani hari dengan lebih terarah. Namun, kecenderungan kehilangan kesabaran bisa menjadi tantangan. Usahakan tetap tenang dan rileks ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai rencana.

Cinta Libra

Kehidupan asmara berpotensi diwarnai gangguan emosional. Perasaan yang mudah berubah dapat memengaruhi hubungan dan membuat suasana bersama pasangan menjadi kurang nyaman.

Karena itu, Libra sebaiknya menghindari kecenderungan terbawa emosi. Menjaga ketenangan dan memberikan ruang untuk berkomunikasi secara terbuka akan membantu mempertahankan kedamaian dalam hubungan.

Karier Libra

Anda mungkin menghadapi sedikit kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran jika tidak segera diatasi.

Editor: Bintang Pradewo
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