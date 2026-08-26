Ramalan Zodiak Sagitarius 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang cukup menantang pada Rabu (26/8). Sejumlah urusan membutuhkan kecermatan dan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Selain berhati-hati dalam menjalankan tugas, Sagitarius juga perlu menjaga ucapan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kesalahan kecil dalam mengambil keputusan atau menyampaikan sesuatu berpotensi memicu masalah yang lebih besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Rabu (26/8), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Anda perlu menggunakan kecerdasan dan pertimbangan yang matang dalam menyelesaikan berbagai tugas. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Pikirkan setiap langkah dengan baik dan perhatikan ucapan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal komunikasi. Ucapan yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat membuat masalah kecil berkembang menjadi perselisihan.

Sebaiknya pilih kata-kata dengan hati-hati ketika berbicara dengan pasangan. Berusaha memahami sudut pandang satu sama lain akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Sagitarius