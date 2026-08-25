Tak Mudah Jatuh dalam Kesulitan, 5 Weton Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan yang memadukan hari kelahiran dengan pasaran Jawa. Selain digunakan untuk mengenali karakter, weton juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki, keberuntungan, dan berbagai fase kehidupan seseorang.

Sejumlah kepercayaan dalam primbon menggambarkan beberapa weton sebagai pribadi yang memiliki daya tahan kuat ketika menghadapi persoalan. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan jalan keluar ketika mengalami kesulitan dan memiliki peluang untuk menjaga kondisi kehidupannya tetap stabil.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan jaminan mengenai masa depan. Kondisi ekonomi dan keselamatan seseorang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usaha, pilihan hidup, serta keadaan di sekitarnya.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter kuat dan dipercaya jauh dari kesialan serta kesulitan hidup. Berikut ulasannya:

1. Rabu Legi – Tenang dan Penuh Perhitungan Rabu Legi memiliki neptu 12, hasil perpaduan nilai Rabu 7 dan Legi 5. Dalam sejumlah penafsiran primbon, weton ini digambarkan sebagai sosok yang lembut tetapi mempunyai ketegasan dalam mengambil keputusan.

Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan. Setiap langkah dipikirkan dengan matang sehingga risiko yang tidak perlu dapat dihindari.

Karakter tersebut dipercaya membuat Rabu Legi mampu bertahan ketika menghadapi tekanan. Dalam urusan finansial, mereka juga digambarkan cukup berhati-hati sehingga tidak mudah mengambil keputusan yang dapat merugikan diri sendiri.

2. Jumat Kliwon – Intuisi dan Kepekaan yang Kuat Jumat Kliwon mempunyai neptu 14 dari Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8. Weton ini sering mendapatkan tempat khusus dalam berbagai kepercayaan Jawa karena dikaitkan dengan sisi spiritual dan kepekaan batin.

Pemiliknya digambarkan memiliki intuisi yang kuat serta mampu membaca situasi dengan baik. Ketika menghadapi kondisi yang tidak menentu, mereka cenderung tetap tenang dan mempertimbangkan langkah berikutnya.