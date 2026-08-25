Kecerdasan Bikin Mereka Terpikat, 4 Zodiak Ini Tak Terlalu Peduli Soal Fisik

JawaPos.com – Ketertarikan dalam hubungan romantis bisa muncul dari berbagai hal. Ada orang yang mengutamakan penampilan, sementara sebagian lainnya justru merasa lebih tertarik ketika menemukan seseorang yang mampu mengimbangi cara berpikir mereka.

Dalam astrologi, beberapa zodiak digambarkan memiliki ketertarikan kuat terhadap wawasan, kemampuan berkomunikasi, serta kecerdasan calon pasangan. Bagi mereka, percakapan yang menarik dan pemikiran yang luas dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Meski demikian, karakter seseorang tentu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Astrologi lebih tepat dipandang sebagai hiburan atau cara melihat gambaran kepribadian secara umum.

Dilansir dari YourTango, berikut empat zodiak yang disebut lebih mengutamakan kecerdasan dibandingkan penampilan fisik dalam urusan ketertarikan:

1. Gemini – Terpikat pada Percakapan yang Berisi Gemini dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi. Mereka senang berdiskusi, bertukar ide, dan mempelajari sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Karena itu, penampilan fisik bukan satu-satunya hal yang dapat membuat Gemini tertarik. Seseorang yang mampu menghadirkan percakapan berbobot dan memiliki wawasan luas justru dinilai lebih menarik.

Cara sederhana untuk mencuri perhatian Gemini adalah menunjukkan rasa ingin tahu dan mengajaknya membicarakan berbagai topik. Percakapan yang hidup dan tidak monoton dapat membuat mereka semakin penasaran.

2. Virgo – Ingin Mengenal Seseorang Lebih Dalam Virgo sering digambarkan sebagai pribadi yang teliti dan rasional. Dalam hubungan, mereka cenderung tidak terburu-buru menentukan pilihan sebelum benar-benar mengenal seseorang.

Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu hal yang dianggap penting bagi Virgo. Mereka menyukai pasangan yang dapat menyampaikan pemikiran dengan jelas sekaligus mampu mendengarkan.