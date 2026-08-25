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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.29 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo pada Selasa, 25 Agustus 2026: Hindari Investasi Berisiko

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Keuangan Leo pada Selasa, 25 Agustus 2026, membutuhkan sikap yang lebih hati-hati dan konservatif.

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar memang dapat muncul, tetapi keputusan yang terlalu agresif justru berpotensi mengganggu kondisi finansial yang sudah dimiliki.

Karena itu, Leo sebaiknya lebih mengutamakan keamanan dan perhitungan matang sebelum menggunakan uang untuk tujuan berisiko.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

AstroTalk secara khusus mengingatkan Leo untuk menghindari investasi berisiko maupun aktivitas spekulatif. Pesan ini penting terutama ketika muncul tawaran yang terlihat mampu memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Jangan mudah terbawa oleh iming-iming hasil besar sebelum memahami cara kerja, risiko, dan kemungkinan kerugian yang dapat terjadi.

Leo sebaiknya tidak memasukkan uang ke dalam instrumen finansial yang belum benar-benar dipahami. Jika sebuah investasi menjanjikan keuntungan tinggi tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai risiko secara jelas, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan.

Gunakan hari esok untuk memeriksa kembali kondisi keuangan pribadi. Pastikan kebutuhan rutin, tabungan, dan dana darurat tetap aman sebelum mempertimbangkan penggunaan uang untuk investasi atau keperluan lainnya. Kondisi finansial yang sehat sebaiknya tidak dipertaruhkan hanya demi mengejar keuntungan yang belum pasti.

Pengeluaran juga perlu dikendalikan. Ketika sedang lelah atau menghadapi tekanan, Leo mungkin tergoda mencari hiburan melalui belanja. Kebiasaan tersebut perlu diperhatikan agar keinginan sesaat tidak membuat anggaran menjadi berantakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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