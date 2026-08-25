Dermawan dan Ringan Tangan, 4 Shio Ini Diprediksi Dikelilingi Keberuntungan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dikenal memiliki karakter dermawan dan kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka cenderung ringan tangan ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk tenaga, perhatian, maupun materi.
Dikutip dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki sifat suka menolong sehingga diyakini memiliki jalan rezeki yang lebih lancar.
Tentu saja, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Kelancaran rezeki dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh banyak hal, seperti usaha, kondisi ekonomi, keputusan finansial, dan kesempatan yang tersedia.
Berikut empat shio yang disebut memiliki karakter tersebut.
Shio Naga digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian besar terhadap orang di sekitarnya. Meski mempunyai kesibukan sendiri, mereka disebut tidak mudah mengabaikan orang yang sedang membutuhkan bantuan.
Sifat empati tersebut membuat Shio Naga kerap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi memberikan pertolongan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat mendatangkan hubungan baik dan membuka kesempatan baru.
Dalam ramalan yang beredar, keberuntungan Shio Naga juga disebut dapat datang dari arah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Shio Kambing dikenal memiliki hati lembut dan jiwa sosial yang tinggi. Mereka cenderung tidak terlalu memperhitungkan berapa banyak yang harus dikeluarkan ketika melihat orang lain berada dalam kesulitan.
Kepedulian tersebut membuat mereka sering menjadi tempat orang lain meminta bantuan. Bahkan, dalam gambaran astrologi ini, Shio Kambing disebut rela memberikan bantuan dalam jumlah besar selama merasa pertolongannya benar-benar dibutuhkan.
Sikap dermawan itu dipercaya mendatangkan banyak doa baik. Dari sanalah muncul anggapan bahwa jalan rezeki Shio Kambing dapat terus terbuka dan menghadirkan keberuntungan secara tidak terduga.
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Jawa Pos
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