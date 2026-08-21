Peluang Bisnis Berdatangan, 6 Shio Ini Diramal Makin Dekat dengan Kesuksesan Finansial

Shio naik kelas yang langsung jadi konglomerat kata astrologi Tionghoa (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan siklus keberuntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, ada shio yang dianggap memperoleh momentum lebih kuat dalam urusan karier, bisnis, relasi, hingga keuangan.
Sejumlah shio bahkan diramalkan mengalami peningkatan kondisi finansial secara signifikan. Peluang usaha yang semakin terbuka, jaringan yang bertambah luas, serta kemampuan melihat kesempatan disebut menjadi faktor yang dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan finansial dan "naik kelas" menurut astrologi Tionghoa.
Mereka yang lahir pada tahun 1974, 1986, 1998, dan 2010 disebut memiliki karakter berani, tegas, serta tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.
Sifat tersebut diyakini menjadi modal penting dalam mengembangkan karier maupun bisnis. Pada periode yang diramalkan menguntungkan, Shio Harimau berpotensi bertemu dengan peluang baru yang sebelumnya sulit mereka jangkau.
Kemampuan mengambil keputusan dan keberanian mencoba sesuatu yang berbeda juga dapat membuka jalan menuju peningkatan penghasilan. Jika mampu mengendalikan risiko dengan baik, peluang tersebut dapat menjadi pijakan untuk membangun kondisi finansial yang lebih kuat.
Shio Naga untuk kelahiran 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kemakmuran dalam kebudayaan Tionghoa.
Dalam ramalan ini, mereka disebut berada dalam momentum positif yang dapat berdampak pada karier dan kondisi keuangan. Kesempatan baru dalam pekerjaan atau bisnis diperkirakan mulai bermunculan.
Sifat kepemimpinan yang kuat juga membuat Shio Naga dinilai mampu menarik perhatian orang-orang yang dapat mendukung rencana mereka. Kolaborasi dengan mitra yang tepat berpotensi membuka sumber pendapatan baru.
Pemilik Shio Monyet yang lahir pada 1980, 1992, 2004, dan 2016 dikenal cerdas, kreatif, serta cepat beradaptasi.
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Jawa Pos
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