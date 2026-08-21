Ramalan Zodiak Aquarius 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi menikmati hari yang penuh kemudahan. Berbagai usaha yang dilakukan berpeluang membuahkan hasil, sementara aktivitas harian dapat berjalan tanpa banyak hambatan.
Kondisi yang menguntungkan ini juga membuat suasana hati lebih positif. Aquarius dapat memanfaatkan momentum untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan sekaligus menikmati perkembangan dalam kehidupan pribadi.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Secara umum, hari ini menjadi waktu yang menguntungkan bagi Aquarius. Keberhasilan dalam berbagai upaya berpeluang terwujud dan Anda dapat menjalankan aktivitas dengan lebih mudah. Minimnya kendala membuat Anda memiliki kesempatan untuk fokus pada target yang ingin dicapai.
Cinta Aquarius
Hubungan dengan pasangan dipenuhi pemahaman yang baik. Anda dan pasangan dapat saling bertukar cerita serta kata-kata menyenangkan yang membuat hubungan terasa semakin hangat.
Komunikasi yang terbuka akan memperkuat kedekatan emosional. Nikmati waktu bersama pasangan dan pertahankan suasana positif dalam hubungan.
Karier Aquarius
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