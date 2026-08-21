Ramalan Zodiak Capricorn 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi akan menjalani hari yang penuh keberuntungan. Berbagai target yang selama ini dikejar berpeluang tercapai dan membawa kebahagiaan.
Momentum ini juga mendukung Capricorn untuk mengambil keputusan penting. Dengan keyakinan dan pertimbangan yang tepat, Capricorn dapat memanfaatkan peluang yang datang hari ini.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Secara umum, hari ini menjadi waktu yang baik untuk Capricorn. Keberuntungan mendukung berbagai upaya yang dilakukan, terutama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Anda juga memiliki kesempatan mengambil keputusan penting.
Cinta Capricorn
Hubungan asmara terasa lebih hangat. Anda dapat mengungkapkan perasaan kepada pasangan dengan cara yang ringan dan menyenangkan.
Keterbukaan tersebut dapat membuat hubungan semakin dekat. Rasa kasih sayang antara Anda dan pasangan pun berpeluang tumbuh lebih kuat.
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Jawa Pos
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