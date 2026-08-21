Ramalan Zodiak Gemini 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Suasana hari ini seharusnya sangat sesuai dengan agenda zodiak gemini. Tidak perlu terpaku pada hal-hal negatif. Jaga agar semuanya tetap ringan dan optimis, dan khawatirkan konsekuensinya nanti.
Hari ini adalah waktu untuk berpetualang dan menjelajah. Jangan biarkan orang lain mengatur bagaimana geminu menjalankan hidup. Gemini memiliki kemauan dan pendapat yang kuat, jadi jangan takut untuk mengungkapkannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini akan mendapatkan kejutan romantis berupa ajakan kencan dari seseorang. Terkait karir, manfaatkan dukungan dari rekan kerja untuk membangun reputasi sebagai seorang pemimpin.
Sementara itu, jangan mengabaikan infeksi telinga, karena kondisinya bisa serius jika gemini tidak segera memeriksakannya. Terkait keuangan, melakukan pembelian dalam jumlah besar saat ini akan meningkatkan kualitas hidup gemini.
Cinta Gemini
Gemini mungkin akan mendapatkan kejutan romantis, berupa ajakan kencan dari seseorang. Pergilah, karena ini akan menjadi momen yang indah. Kencan ini akan penuh dengan kesenangan dan tawa, jadi nikmatilah dan lepaskan semua bebanmu.
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Jawa Pos
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