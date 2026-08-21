Ramalan Zodiak Aries 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika zodiak aries akhir-akhir ini merasa agak tegang, jangan khawatir karena suasana akan sedikit mereda hari ini. Jangan ragu untuk menjadi dirimu yang ceria seperti biasanya.

Tawa aries akan dihargai, jadi tampillah di depan. Bawa segala sesuatunya ke levelmu dan bahwa orang lain akan dengan senang hati bergabung dengan aries.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menikmati kehangatan kasih sayang orang-orang di sekitar, termasuk pasangan serta keluarga. Terkait karir, pertimbangkan proposal pekerjaan yang datang karena dapat memperluas karir aries.

Sementara itu, konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, serta meminimalkan asupan gula, garam, dan lemak. Terkait keuangan, aries harus menikmati perubahan yang akan datang karena ini adalah langkah yang menguntungkan.

Cinta Aries