Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa khawatir karena alasan yang tidak tepar. Pastikan leo meluangkan waktu bersama teman dan keluarga untuk memulihkan diri. Leo mungkin merasa tidak aman untuk beberapa saat pada siang hari.

Namun, keadaan ini akan berlalu dalam dan leo akan merasa normal kembali. Cobalah meluangkan waktu untuk orang-orang yang dicintai.

Hari ini, zodiak virgo sedang berada dalam suasana hati yang baik. Sehingga, virgo ingin bersenang-senang dan berpetualang untuk beristirahat dari rutinitas harian. Manfaatkan situasi yang menguntungkan ini dan rasakan kesegaran untuk hari baru di tempat kerja besok.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan bertemu seseorang yang istimewa pada situs kencan online. Terkait karir, tahan emosi dan jaga ucapan saat terjadi perbedaan pendapat dengan kolega senior.

Sementara itu, jangan membiarkan hambatan kesehatan menghalangimu untuk menikmati hidup. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti, karena leo akan menemukan pilihan hunian yang sesuai.