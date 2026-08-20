6 Zodiak yang Diprediksi Banjir Rezeki dan Dapat Uang Tak Terduga pada Agustus 2026

JawaPos.com - Dalam ramalan zodiak, kondisi finansial seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, kebiasaan, serta energi yang dipercaya sedang mengiringi perjalanan hidupnya.

Memasuki Agustus 2026, sejumlah zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan peningkatan pemasukan dan datangnya rezeki tidak terduga.

Prediksi ini tentu bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Ramalan zodiak dapat dijadikan sebagai hiburan sekaligus bahan refleksi, sedangkan keputusan finansial tetap sebaiknya didasarkan pada perencanaan dan pertimbangan yang matang.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut berpeluang mengalami banjir rezeki dan mendapatkan uang tidak terduga pada Agustus 2026?

Berikut 6 zodiak yang menarik untuk disimak berdasarkan karakter dan ramalan yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Kamis (20/08).

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang menyukai kebersihan, kerapian, dan keteraturan.

Mereka cenderung tidak nyaman melihat sesuatu yang berantakan, sehingga berusaha menyelesaikan pekerjaan secara terstruktur sebelum beralih pada pekerjaan berikutnya.

Karakter Virgo juga digambarkan sebagai pekerja keras, bertanggung jawab, dan pantang menyerah.

Namun, sifat pemikirnya terkadang membuat Virgo terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil.

Sikap tidak enakan kepada orang lain juga membuatnya cukup sulit menolak ketika dimintai bantuan.

Dalam ramalan Agustus 2026, Virgo disebut memiliki peluang memperoleh rezeki nomplok.

Pemasukan tambahan atau uang yang datang secara tidak terduga disebut dapat menjadi salah satu kejutan finansial bagi Virgo.