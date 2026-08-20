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Leni Setya Wati
Jumat, 21 Agustus 2026 | 03.38 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Gemini perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi hari ini. Perasaan yang kuat berpotensi memengaruhi cara Anda mengambil keputusan maupun berinteraksi dengan orang lain.

Karena itu, jangan terburu-buru bereaksi ketika menghadapi situasi yang memancing emosi.

Dalam pertemanan, rasa iri atau salah paham sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik.

Cobalah bersikap lebih sabar dan melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih.

Di sisi lain, kabar baik terkait keuangan dapat memperbaiki suasana hati. Ada peluang memperoleh tambahan penghasilan atau perkembangan positif dari urusan yang sebelumnya tertunda.

Karier juga menunjukkan kemajuan apabila Gemini mampu menjaga sikap profesional, khususnya ketika berhadapan dengan atasan atau rekan kerja yang lebih senior.

Untuk kesehatan, perhatian terhadap pola makan menjadi hal penting. Menambahkan sumber lemak sehat, seperti minyak zaitun extra virgin, dapat menjadi salah satu pilihan dalam pola makan yang mendukung kesehatan jantung.

Berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Gemini yang membahas berbagai aspek kehidupan seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Editor: Novia Tri Astuti
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