Punya Sifat Terlalu Baik, 10 Weton Ini Konon Tetap Dikelilingi Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai sifat, keberuntungan, hingga rezeki berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran.

Salah satu kepercayaan yang menarik adalah adanya weton yang digambarkan memiliki hati baik, mudah percaya, dan cenderung menolong orang lain, tetapi di sisi lain dipercaya mempunyai jalan rezeki yang cukup panjang.

Karakter tersebut tentu memiliki dua sisi. Sikap terbuka dan suka membantu dapat membuat seseorang mudah mendapatkan kepercayaan. Namun, jika tidak dibarengi kewaspadaan, sifat tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh orang yang memiliki niat kurang baik.

Dilansir dari akun YouTube Njowo Rato, berikut 10 weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut memiliki karakter demikian.

1. Minggu Legi Orang yang lahir pada Minggu Legi digambarkan sebagai pribadi yang penuh perhatian dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Mereka cenderung mudah memahami kesulitan orang di sekitarnya dan tidak keberatan memberikan bantuan. Dalam menghadapi persoalan, mereka juga dikenal cukup tenang serta mempunyai semangat untuk terus bangkit ketika mengalami kegagalan.

Meski demikian, sifat terlalu terbuka dapat menjadi kelemahan. Mereka perlu lebih berhati-hati ketika menerima nasihat maupun mempercayai orang lain agar tidak terjebak dalam keputusan yang merugikan.

2. Minggu Pahing Minggu Pahing dipercaya memiliki kemampuan berpikir yang kuat serta wawasan yang luas. Mereka lebih banyak mengandalkan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi ketika menghadapi berbagai keadaan.

Kepercayaan diri yang tinggi membuat mereka berani mengejar tujuan dan menghadapi hambatan. Namun, ketika keberhasilan mulai diraih, rasa percaya diri yang berlebihan perlu dikendalikan.