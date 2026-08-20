Ramalan Zodiak Virgo 20 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tambahkan lebih banyak keceriaan ke harimu, zodiak virgo. Mungkin, sudah saatnya untuk membangkitkan gairah batinmu dan membiarkannya berbicara dengan lebih percaya diri.

Pastikan virgo menyembuhkan dirimu sendiri dengan membiarkan orang-orang di sekitar mendengar kebenaranmu dengan lantang dan jelas. Jangan bermain-main hanya untuk menyenangkan orang lain. Tetaplah jujur ​​pada diri sendiri di atas segalanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo bisa menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang disukai di tempat kerja. Mengenai karir, kerja keras yang telah virgo curahkan untuk perusahaan akan mendapatkan pengakuan yang layak.

Sementara itu, sadarilah bahwa suasana hati, energi, dan sistem tubuh berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, upaya yang virgo lakukan untuk membeli mobil baru akan memberi beberapa pilihan yang menarik.

Cinta Virgo