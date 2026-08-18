Agustus Jadi Bulan Emas, 7 Shio Ini Disebut Bakal Merasakan Lonjakan Rezeki

JawaPos.com - Pergantian bulan dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan perubahan energi dan peluang bagi setiap shio. Memasuki Agustus 2026, sejumlah shio disebut berada dalam periode yang lebih menjanjikan dibandingkan sebelumnya.

Keberuntungan tersebut tidak selalu berkaitan dengan uang secara langsung. Peluang baru dalam pekerjaan, perkembangan bisnis, hubungan profesional, hingga pertemuan dengan orang yang tepat juga dapat menjadi jalan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memasuki periode penuh keberuntungan pada Agustus 2026.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kemampuan berpikir cepat serta mudah beradaptasi dengan perubahan. Memasuki Agustus, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka memanfaatkan peluang yang muncul di lingkungan kerja maupun bisnis.

Kesempatan mendapatkan proyek baru, promosi, atau kerja sama dengan pihak tertentu disebut berpotensi terbuka. Bagi pemilik usaha, jaringan yang selama ini dibangun dapat menjadi sumber peluang baru.

Menariknya, keberuntungan Tikus tidak hanya berasal dari sumber yang sudah diperkirakan. Ada kemungkinan muncul kesempatan secara tiba-tiba yang memberikan tambahan pemasukan.

2. Shio Naga Agustus disebut menjadi periode yang cukup kuat bagi pemilik shio Naga, khususnya dalam hal kepemimpinan, bisnis, dan pengelolaan aset.

Rencana yang sebelumnya berjalan lambat diprediksi mulai menemukan titik terang. Proyek yang sempat tertunda pun berpeluang kembali bergerak.

Dari sisi finansial, keuntungan usaha, bonus, maupun kesepakatan kerja yang menguntungkan menjadi beberapa bentuk rezeki yang disebut dapat menghampiri shio Naga.