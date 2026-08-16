Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 16 Agustus 2026: Perbanyak Sayuran dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Scorpio pada Minggu, 16 Agustus 2026, berkaitan erat dengan pola makan dan kondisi energi tubuh.
Menambahkan makanan bergizi, terutama sayuran, serta memberikan waktu istirahat yang cukup dapat membantu Scorpio menjaga kebugaran setelah menjalani rutinitas yang padat.
AstroTalk menyarankan Scorpio lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan menambah sayuran bergizi dalam menu sehari-hari.
Selain pola makan, Scorpio juga perlu mengelola rasa lelah agar tubuh dan pikiran tetap mendapatkan waktu untuk memulihkan diri.
Kesehatan Scorpio pada Minggu, 16 Agustus 2026, berkaitan erat dengan pola makan.
AstroTalk menyarankan Scorpio lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan menambah sayuran bergizi dalam menu sehari-hari.
Pesan tersebut dapat menjadi pengingat untuk tidak terlalu sering mengandalkan makanan cepat saji atau menu yang rendah nutrisi.
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Jawa Pos
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