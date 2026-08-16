Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 16 Agustus 2026: Jaga Tangan dan Lengan

JawaPos.Com - Kesehatan Gemini pada Minggu, 16 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi tangan dan lengan.

Aktivitas yang dilakukan berulang, seperti mengetik, bekerja menggunakan tangan, atau mengangkat barang, sebaiknya diimbangi dengan jeda agar tubuh tidak mengalami kelelahan berlebihan.

AstroTalk mengingatkan Gemini untuk tidak memaksakan aktivitas dan memberikan tubuh kesempatan beristirahat. Selain kondisi fisik, rasa cemas juga perlu dikelola agar pikiran tetap tenang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Gemini pada Minggu, 16 Agustus 2026, meminta perhatian lebih terhadap bagian tangan dan lengan.

AstroTalk mengingatkan Gemini agar tidak melakukan aktivitas secara berlebihan dan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat.

Gemini yang banyak menggunakan tangan untuk bekerja, mengetik, mengangkat barang, atau melakukan aktivitas berulang sebaiknya memberikan jeda secara berkala.