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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 16 Agustus 2026: Waspadai Masalah Rambut

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kesehatan Aries pada Minggu, 16 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama terhadap kondisi rambut dan kulit kepala.

Kerontokan atau keluhan yang tidak kunjung membaik sebaiknya tidak diabaikan, terlebih jika mulai mengganggu kenyamanan sehari-hari.

AstroTalk menyarankan Aries untuk mencari bantuan profesional apabila masalah rambut terus berlangsung.

Selain perawatan yang tepat, pola tidur, asupan makanan, tingkat stres, dan kebiasaan sehari-hari juga perlu diperhatikan. 

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aries pada Minggu, 16 Agustus 2026, membutuhkan perhatian khusus pada masalah rambut. 

Jika Aries sedang mengalami kerontokan, kulit kepala bermasalah, atau keluhan lain yang tidak kunjung membaik, jangan hanya mengandalkan perawatan rumahan. 

AstroTalk menyarankan Aries mencari bantuan profesional apabila masalah rambut terus berlangsung.

Editor: Novia Tri Astuti
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