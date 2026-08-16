Bak Titisan Raja, 10 Weton Ini Konon Punya Aura Kepemimpinan dan Rezeki Melimpah

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton memiliki tempat tersendiri dalam berbagai tradisi masyarakat. Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kemudian digunakan dalam perhitungan tradisional untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap kombinasi weton memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki sifat pekerja keras, ada yang dianggap memiliki intuisi kuat, dan ada pula yang dipercaya mempunyai wibawa serta kemampuan memimpin.

Beberapa weton bahkan kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki aura seperti bangsawan atau raja. Pemiliknya dipercaya memiliki pembawaan berkarisma, mudah mendapatkan kepercayaan, serta memiliki jalan rezeki yang relatif baik.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube SASMI KARTA, berikut 10 weton yang disebut memiliki aura bak raja Jawa.

1. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya memiliki pembawaan yang tenang sekaligus berwibawa. Sikap tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan tempat di lingkungan sosial.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap pemilik weton ini cocok menjadi sosok panutan.

Dalam kepercayaan primbon, keberuntungan juga disebut cukup dekat dengan Minggu Wage. Meski begitu, keberhasilan tetap dikaitkan dengan kemauan bekerja dan ketulusan dalam menjalani kehidupan.

2. Senin Pon Senin Pon disebut mempunyai perpaduan antara kecerdasan dan kemampuan memahami perasaan orang lain.