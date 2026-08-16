Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.07 WIB

Bak Titisan Raja, 10 Weton Ini Konon Punya Aura Kepemimpinan dan Rezeki Melimpah

Ilustrasi titisan raja jawa (Freepik) - Image

Ilustrasi titisan raja jawa (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton memiliki tempat tersendiri dalam berbagai tradisi masyarakat. Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kemudian digunakan dalam perhitungan tradisional untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap kombinasi weton memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki sifat pekerja keras, ada yang dianggap memiliki intuisi kuat, dan ada pula yang dipercaya mempunyai wibawa serta kemampuan memimpin.

Beberapa weton bahkan kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki aura seperti bangsawan atau raja. Pemiliknya dipercaya memiliki pembawaan berkarisma, mudah mendapatkan kepercayaan, serta memiliki jalan rezeki yang relatif baik.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube SASMI KARTA, berikut 10 weton yang disebut memiliki aura bak raja Jawa.

1. Minggu Wage

Minggu Wage dipercaya memiliki pembawaan yang tenang sekaligus berwibawa. Sikap tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan tempat di lingkungan sosial.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap pemilik weton ini cocok menjadi sosok panutan.

Dalam kepercayaan primbon, keberuntungan juga disebut cukup dekat dengan Minggu Wage. Meski begitu, keberhasilan tetap dikaitkan dengan kemauan bekerja dan ketulusan dalam menjalani kehidupan.

2. Senin Pon

Senin Pon disebut mempunyai perpaduan antara kecerdasan dan kemampuan memahami perasaan orang lain.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu membaca situasi dengan baik. Ketika berada dalam sebuah kelompok, pemilik weton ini bahkan kerap dipandang sebagai orang yang dapat memberikan pertimbangan ketika muncul persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sedekah Jadi Jalan Rezeki, 5 Weton Ini Konon Makin Makmur Saat Rajin Berbagi - Image
Zodiak

Sedekah Jadi Jalan Rezeki, 5 Weton Ini Konon Makin Makmur Saat Rajin Berbagi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.59 WIB

Sering Selamat di Saat Genting, Ini 9 Weton yang Disebut Punya Aura Perlindungan - Image
Zodiak

Sering Selamat di Saat Genting, Ini 9 Weton yang Disebut Punya Aura Perlindungan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.02 WIB

Pernah Hidup Susah, 7 Weton Ini Dipercaya Bisa Bangkit dan Meraih Kemakmuran - Image
Zodiak

Pernah Hidup Susah, 7 Weton Ini Dipercaya Bisa Bangkit dan Meraih Kemakmuran

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20.49 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore