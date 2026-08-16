Sekali Jatuh Langsung Bangkit, 3 Zodiak Ini Sulit Dikalahkan Keadaan

Ilustrasi tahan banting (Freepik)
JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada masa ketika seseorang berhasil mencapai target, tetapi ada pula saat berbagai persoalan datang secara bersamaan dan menguji kemampuan untuk bertahan.
Menariknya, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi tekanan. Ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali pulih, sementara sebagian lainnya mampu menerima keadaan, mencari jalan keluar, kemudian melanjutkan langkah.
Dalam astrologi populer, sejumlah zodiak sering digambarkan memiliki karakter yang kuat ketika menghadapi kesulitan. Mereka bukan berarti tidak pernah gagal atau selalu memenangkan setiap persoalan, tetapi dianggap mempunyai kecenderungan untuk kembali mencoba setelah mengalami kemunduran.
Ketangguhan tersebut juga dapat dipahami melalui kebiasaan seperti menjaga konsistensi, mampu mengelola emosi, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada solusi.
Dilansir dari YourTango, tiga zodiak yang kerap dikaitkan dengan karakter semacam itu adalah Taurus, Libra, dan Sagitarius.
Berikut gambaran karakter ketiganya.
Taurus sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, konsisten, dan tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah diperjuangkan.
Ketika menghadapi kegagalan, mereka cenderung tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Taurus lebih suka melihat kembali apa yang salah, menentukan prioritas, kemudian memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit.
Sifat tekun tersebut membuat mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan usaha dalam jangka panjang. Ketika hasil belum sesuai harapan, mereka tidak selalu menganggapnya sebagai alasan untuk berhenti.
Dalam pekerjaan dan karier, Taurus juga sering dikaitkan dengan pendekatan yang bertahap. Mereka lebih memilih membangun keterampilan, pengalaman, dan reputasi daripada mengejar hasil instan.
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Jawa Pos
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