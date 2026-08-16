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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok 17 Agustus 2026: Cinta dan Rezeki Bawa Kabar Baik

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Annakabanova1) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Annakabanova1)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Libra besok, Senin 17 Agustus 2026, membawa perhatian pada hubungan, pekerjaan, keuangan, hingga kesehatan. 

Hari esok menjadi momentum bagi Libra untuk lebih peka terhadap orang-orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan perhatian. 

Jangan terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai melupakan seseorang yang sebenarnya sedang menunggu kabar atau dukungan dari Libra.

Dalam urusan asmara, Libra yang menjalani hubungan jarak jauh perlu menemukan cara agar komunikasi tetap terasa dekat. 

Sementara Libra lajang justru disarankan menikmati kehidupan tanpa terburu-buru mencari hubungan serius. 

Di dunia kerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan perlu lebih aktif membuka peluang. 

Dari sisi finansial, percakapan atau koneksi tertentu berpotensi membuka kesempatan keuangan di kemudian hari. 

Kesehatan mengingatkan Libra agar lebih disiplin mengikuti pengobatan yang sedang dijalani. 

Keluarga juga menjadi sumber kenyamanan, bahkan merencanakan perjalanan bersama dapat menjadi cara untuk kembali mempererat hubungan. 

AstroTalk mencatat suasana hati Libra Nervous dengan angka keberuntungan 1.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Senin, 17 Agustus 2026.

1. Percintaan Libra

Kehidupan asmara Libra pada Senin, 17 Agustus 2026, mengajak Libra lebih memperhatikan kualitas komunikasi. 

Bagi Libra yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, jarak bukan alasan untuk membiarkan hubungan terasa semakin renggang. 

AstroTalk menyarankan Libra menemukan cara agar tetap merasa terhubung dengan pasangan meskipun tidak dapat bertemu secara langsung.

Editor: Novia Tri Astuti
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