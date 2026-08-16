Ramalan Zodiak Aquarius Besok 17 Agustus 2026: Cinta Makin Seru, Karier Perlu Tenang

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Annakabanova1)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Senin 17 Agustus 2026, mengajak Aquarius untuk memperlambat ritme dan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat.
Setelah menjalani berbagai aktivitas, ada kalanya tubuh dan pikiran membutuhkan suasana yang lebih tenang.
Menjauh sejenak dari ponsel, tidur lebih cukup, serta mengurangi gangguan dari luar dapat membantu Aquarius mengembalikan energi.
Dalam percintaan, suasana justru terasa menarik. Aquarius yang masih lajang berpeluang bertemu atau terhubung dengan seseorang yang cerdas dan memiliki karakter menarik, bahkan sosok berzodiak Leo disebut dapat memberikan daya tarik tersendiri.
Sementara dalam pekerjaan, Aquarius perlu menjaga emosi karena ketegangan di lingkungan profesional berpotensi mengganggu konsentrasi.
Keuangan juga meminta pengendalian diri agar pengeluaran tidak melampaui batas.
Dari sisi kesehatan, kondisi secara umum terlihat baik, tetapi perhatian ekstra terhadap kesehatan mata tetap diperlukan.
AstroTalk mencatat suasana hati Aquarius Anxious dengan angka keberuntungan 5.
1. Percintaan Aquarius
Kehidupan asmara Aquarius pada Senin, 17 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menarik.
Ada nuansa hangat dan penuh gairah dalam hubungan, terutama bagi Aquarius yang masih lajang.
AstroTalk menyebut Venus membawa kehangatan ekstra dalam kehidupan cinta Aquarius dan membuka kemungkinan munculnya koneksi menarik.
Bahkan, Aquarius lajang berpotensi merasa tertarik kepada seseorang yang cerdas dan berzodiak Leo.
Bagi Aquarius yang sedang sendiri, pertemuan dengan seseorang yang memiliki wawasan luas dapat meninggalkan kesan tersendiri.
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Jawa Pos
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