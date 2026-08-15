Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius 15 Agustus 2026: Kurangi Junk Food

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian terutama dari kebiasaan makan sehari-hari.
AstroTalk menyarankan Sagittarius mengurangi junk food dan makanan pesan antar, kemudian mulai memilih menu yang lebih bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh.
Kesibukan mungkin membuat makanan cepat saji terasa praktis, tetapi kebiasaan tersebut sebaiknya tidak terlalu sering dilakukan.
Selain memperbaiki pola makan, Sagittarius juga perlu menjaga waktu istirahat dan tidak mengabaikan kondisi pikiran.
Berikut ramalan kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 15 Agustus 2026, berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari, terutama pola makan.
AstroTalk menyarankan Sagittarius mengurangi junk food dan makanan pesan antar serta mulai memperhatikan pilihan makanan yang lebih sehat.
Bagi Sagittarius yang memiliki aktivitas padat, makanan cepat saji mungkin terasa sebagai pilihan praktis.
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Jawa Pos
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