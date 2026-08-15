Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Istirahat dan Kurangi Beban Pikiran

JawaPos.Com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama pada keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat.

Kesibukan pekerjaan maupun persoalan pribadi jangan sampai membuat Libra terus memaksakan diri hingga lupa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan tenaga.

Kualitas tidur, pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi emosional menjadi beberapa hal yang perlu dijaga agar tubuh tetap bugar.

Kesehatan Libra pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dalam hal keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat.

Kesibukan pekerjaan maupun persoalan pribadi dapat membuat Libra terlalu fokus pada hal-hal yang harus diselesaikan sampai lupa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan tenaga.

Libra perlu memperhatikan kualitas tidur. Tidur yang cukup bukan hanya membantu tubuh terasa lebih segar, tetapi juga dapat mendukung konsentrasi dan kestabilan suasana hati.