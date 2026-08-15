Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Tangan dan Lengan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)
JawaPos.Com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 15 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kondisi tangan dan lengan.
Gemini disarankan tidak melakukan aktivitas secara berlebihan serta memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat.
AstroTalk mengingatkan Gemini agar memperhatikan posisi tubuh, terutama ketika banyak bekerja menggunakan komputer atau perangkat digital.
Selain menjaga kondisi fisik, Gemini juga perlu mengelola kecemasan dan memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri.
Berikut ramalan kesehatan Gemini pada Sabtu, 15 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Gemini pada Sabtu, 15 Agustus 2026, meminta perhatian terhadap kondisi tangan dan lengan.
AstroTalk mengingatkan Gemini agar tidak melakukan aktivitas secara berlebihan dan memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat.
Gemini yang banyak bekerja menggunakan komputer atau perangkat digital sebaiknya memperhatikan posisi tubuh. Jangan terlalu lama berada dalam posisi yang sama.
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Jawa Pos
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