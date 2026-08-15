Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.35 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 15 Agustus 2026: Perlu Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kesehatan Aries pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan aktivitas dan pemulihan tubuh.

Aries disarankan tidak berlebihan ketika berolahraga serta tetap menjaga tubuh melalui pola makan yang seimbang.

AstroTalk mengingatkan Aries untuk memberi tubuh waktu beristirahat dan tidak memaksakan latihan ketika mulai merasa lelah.

Selain kesehatan fisik, Aries juga perlu memperhatikan kondisi emosional agar tetap seimbang.

Berikut ramalan kesehatan Aries pada Sabtu, 15 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aries pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan aktivitas dan pemulihan tubuh. 

AstroTalk mengingatkan Aries agar tidak berlebihan ketika berolahraga dan tetap menjaga tubuh melalui pola makan yang seimbang.

Aries yang memiliki energi besar mungkin tergoda melakukan latihan terlalu berat karena ingin mencapai hasil lebih cepat. 

Padahal, tubuh tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan beristirahat. Jika tubuh terasa lelah, jangan memaksakan diri.

Olahraga seharusnya membantu menjaga kebugaran, bukan membuat tubuh mengalami kelelahan berlebihan.

Pilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan. Jalan kaki, bersepeda, berenang, latihan kekuatan, atau olahraga ringan lainnya dapat dilakukan sesuai kondisi masing-masing.

Pemanasan dan pendinginan juga jangan dilupakan. Selain aktivitas fisik, pola makan menjadi bagian penting. 

Aries sebaiknya memastikan makanan yang dikonsumsi cukup memenuhi kebutuhan nutrisi.

Kurangi kebiasaan mengandalkan makanan cepat saji ketika sedang sibuk.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Tangan dan Lengan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Tangan dan Lengan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Sabtu, 15 Agustus 2026: Kejutan dari Komunikasi Bawa Peluang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Gemini Sabtu, 15 Agustus 2026: Kejutan dari Komunikasi Bawa Peluang

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.50 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Imunitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 15 Agustus 2026: Jaga Imunitas dan Istirahat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore