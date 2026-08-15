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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.29 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini disarankan untuk menjauhkan pikiran negatif dari benak. Kekhawatiran berlebihan mengenai masa depan hanya akan membuat Anda sulit menikmati berbagai hal baik yang sedang berlangsung.

Praktik spiritual dan yoga dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus menjaga keseimbangan diri. Daripada terus mencemaskan masa depan, Capricorn perlu manfaatkan waktu ini untuk menyusun rencana yang matang agar kehidupan ke depan berjalan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (15/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn perlu lebih fokus menjaga pikiran tetap positif. Rasa khawatir mengenai masa depan sebaiknya tidak dibiarkan berlebihan karena dapat mengganggu ketenangan dan aktivitas Anda. Melakukan praktik spiritual maupun yoga dapat membantu mengendalikan pikiran negatif.

Cinta Capricorn

Dalam hubungan asmara, Capricorn disarankan bersikap lebih santai ketika menyampaikan pikiran kepada pasangan. Gunakan nada bicara yang ringan agar pesan dapat diterima tanpa memicu ketegangan.

Tetaplah tenang ketika menghadapi orang yang Anda cintai. Sikap yang lebih lembut dan terbuka akan membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Karier Capricorn

Perencanaan menjadi kunci agar pekerjaan tidak menumpuk hingga menit-menit terakhir. Susun agenda harian dengan baik dan pastikan setiap tugas diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Perjalanan dinas juga mungkin menjadi bagian dari aktivitas Capricorn hari ini. Persiapkan segala kebutuhan dengan matang agar pekerjaan tetap berjalan lancar meski harus bepergian.

Kesehatan Capricorn

Capricorn perlu lebih waspada terhadap kemungkinan munculnya alergi. Menjauhkan diri dari berbagai hal yang dapat memicu gangguan kesehatan akan membantu tubuh tetap dalam kondisi baik.

Jaga kebugaran dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan memperhatikan kondisi tubuh. Jangan mengabaikan gejala yang muncul jika mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Editor: Kuswandi
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