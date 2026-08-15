11 Karier Terbaik Zodiak Cancer yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Cancer dikenal memiliki kepribadian penuh empati dan kepedulian dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Karakter ini membuat Cancer cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan sentuhan personal tinggi.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Cancer sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (15/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Cancer menurut astrologi.

1. Agen properti

Kepekaan tinggi terhadap kebutuhan orang lain membuat mereka menikmati proses membantu klien menemukan rumah idaman.

Kepuasan tersendiri muncul ketika mereka berhasil memenuhi harapan klien terhadap hunian yang diinginkan.