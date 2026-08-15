Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.48 WIB

11 Karier Terbaik Zodiak Cancer yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Karier terbaik zodiak Cancer yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi. (Magnific) - Image

Karier terbaik zodiak Cancer yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak Cancer dikenal memiliki kepribadian penuh empati dan kepedulian dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Karakter ini membuat Cancer cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan sentuhan personal tinggi.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Cancer sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (15/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Cancer menurut astrologi.

1. Agen properti

Kepekaan tinggi terhadap kebutuhan orang lain membuat mereka menikmati proses membantu klien menemukan rumah idaman.

Kepuasan tersendiri muncul ketika mereka berhasil memenuhi harapan klien terhadap hunian yang diinginkan.

Kemampuan bernegosiasi dan memahami keinginan klien menjadi kekuatan utama dalam profesi ini.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.48 WIB

9 Karier Terbaik Zodiak Taurus yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi - Image
Zodiak

9 Karier Terbaik Zodiak Taurus yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.47 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore