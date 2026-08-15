Ramalan Zodiak Taurus Mingguan 17 hingga 23 Agustus 2026: Ada Tantangan di Tempat Kerja

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus minggu ini 17-23 Agustus 2026, menunjukkan adanya beberapa situasi yang cukup menantang.

Taurus mungkin menghadapi tekanan dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan kesabaran lebih.

Agar pikiran tetap tenang, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti menonton film atau menikmati hiburan ringan.

Minggu ini Taurus juga perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tekanan di tempat kerja, hubungan yang dipengaruhi emosi, hingga pengeluaran tambahan dapat menjadi perhatian.

Dengan tetap tenang dan tidak terburu-buru, Taurus dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik.

Inilah ramalan lengkap zodiak Taurus pada minggu ini 17-23 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Taurus mungkin menghadapi jadwal kerja yang cukup padat. Situasi tersebut berpotensi membuat kesabaran berkurang.

Selain itu, integritas atau cara Taurus menjalankan tanggung jawab juga mungkin dipertanyakan oleh orang lain.

Hindari merespons kritik dengan emosi. Tetap tunjukkan sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab agar kepercayaan dari rekan kerja maupun atasan tetap terjaga.

2. Cinta

Kehidupan asmara Taurus perlu mendapatkan perhatian lebih. Perasaan egois mungkin muncul ketika berhadapan dengan pasangan. Jika tidak dikendalikan, hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman.

Taurus disarankan menerapkan sikap lebih terbuka dan sportif dalam hubungan.

Dengarkan pendapat pasangan dan hindari memaksakan keinginan pribadi agar hubungan tetap harmonis.