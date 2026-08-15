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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11.10 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Jika zodiak gemini belum berolahraga secara teratur, hari ini adalah hari yang tepat untuk memperbaikinya. Olahraga tidak harus membuat lelah atau kesakitan. 

Bahkan, aktivitas seperti berjalan kaki, yoga, atau menari adalah cara yang sangat baik untuk tetap sehat. Lakukan olahraga yang disukai dan gabungkan kesenangan dengan olahraga. Temukan olahraga yang cocok untuk dirimu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan menerima sinyal positif dari pasangan saat mencoba keberuntungan untuk melamarnya. Terkait karir, gemini akan menghasilkan ide brilian dengan menggali bakat kreatif yang tersembunyi

Sementara itu, kebiasaan makan yang baik akan membantu masalah tekanan darah gemini jauh lebih baik. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.

Cinta Gemini

Kemungkinan, gemini akan menerima beberapa sinyal positif dari pasangan. Gemini dapat mencoba keberuntungan dengan melamarnya, karena peluang mendapatkan jawaban yang diharapkan cukup tinggi. 

Namun, jangan kecewa jika tidak langsung berhasil. Bersabarlah dan teruslah berusaha untuk mendapatkan hasil yang positif.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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