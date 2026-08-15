Ramalan Zodiak Taurus 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/annakabanova1)
JawaPos.com – Zodiak taurus perlu memanfaatkan hubungan baik dengan teman dan orang terkasih, untuk memulai kegiatan kelompok di masa mendatang. Taurus merasa gagasan bersosialisasi sedang menarik.
Cobalah mengundang orang lain untuk bergabung bersamamu hari ini, jika memungkinkan. Jika merasa sangat bersemangat, berolahraga menjadi pilihan tepat untuk membuat tubuh bergerak. Lakukan apa pun yang diperlukan untuk bersenang-senang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Bersiaplah karena pasangan zodiak taurus berikutnya bisa datang dari seseorang yang paling tidak terduga. Terkait karir, jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil dan tetaplah fokus pada prospek jangka panjang posisi pekerjaan saat ini.
Sementara itu, mulailah berolahraga untuk memperbaiki kesehatan yang dialami. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Jika ingin mencari pasangan, maka hari ini akan menjadi hari yang baik. Taurus mungkin telah kehilangan harapan, tetapi pasangan berikutnya bisa datang dari orang yang paling tidak terduga. Bisa jadi, seorang teman yang lajang tiba-tiba mengajukan tawaran menarik untuk berkencan.
Karir Taurus
Hari ini mungkin akan terjadi sedikit perubahan di kantor, dengan pergantian peran dan perubahan hierarki. Cobalah untuk tetap tenang, karena hal itu hanya akan menyebabkan gangguan sementara pada alur kerja taurus.
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Jawa Pos
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