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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 10.50 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini seharusnya berjalan baik untuk zodiak virgo. Rasakan energi yang diperbarui dan perspektif yang lebih segar, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dengan menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda atau merapikan meja atau lemari. Percayalah bahwa virgo dapat menangani tugas apa pun dengan cepat. Setelah semuanya beres, cobalah pergi berekreasi. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo mungkin akan terkejut saat menerima lamaran dari seorang teman dekat. Mengenai karir, tunjukkan bakatmu untuk menghasilkan peningkatan pada karir, reputasi, dan keuangan.

Sementara itu, virgo harus melanjutkan pengobatan yang dijalani serta memberikan perhatian khusus pada diet. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.

Cinta Virgo

Jika masih lajang, virgo mungkin akan menerima lamaran dari sumber yang sangat mengejutkan. Diindikasikan bahwa seorang teman dekat mungkin akan melamar dan mengejutkan virgo. 

Jangan langsung menyatakan jawaban, karena virgo harus mempertimbangkan lamaran ini dengan serius. Pada akhirnya, virgo harus membuat keputusan yang tepat.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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