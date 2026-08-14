Tak Mudah Kekurangan Rezeki, 5 Weton Ini Disebut Punya Keistimewaan Sejak Lahir

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari dan pasaran kelahiran seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari tradisi untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, beberapa weton bahkan dipercaya memiliki karakter kuat, kharisma alami, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemilik weton tertentu kerap disebut memiliki sifat digjaya atau memiliki keunggulan yang membuatnya lebih mudah mendapatkan keberhasilan.

Namun, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan dan kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, serta cara seseorang menjalani kehidupannya.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dalam penafsiran tersebut disebut memiliki karakter digjaya dan berpotensi hidup berkecukupan.

1. Rabu Kliwon Rabu Kliwon termasuk salah satu weton yang kerap mendapatkan penilaian istimewa dalam tradisi primbon. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kepekaan yang tinggi serta kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Pembawaannya cenderung tenang dan berwibawa. Karakter tersebut membuat mereka sering dipercaya oleh orang lain untuk menjadi tempat meminta pendapat maupun mencari solusi.

Dalam urusan pekerjaan dan rezeki, Rabu Kliwon dipercaya mempunyai kemampuan melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain. Ketekunan dan kecermatan dalam mengambil keputusan kemudian dianggap dapat membantu mereka membangun kehidupan yang lebih mapan.

2. Jumat Legi Jumat Legi juga masuk dalam daftar weton yang disebut memiliki keistimewaan. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai pembawaan lembut, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta kecerdasan emosional.

Mereka cenderung mampu menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap tersebut dapat menjadi modal penting dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial.