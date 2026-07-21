Doa Dikabulkan dengan Mudah? Ini 7 Weton yang Diyakini Punya Keistimewaan Spiritual

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keistimewaan dalam hal spiritual. Pemilik weton tersebut dipercaya mempunyai energi positif yang membuat doa dan harapan mereka lebih mudah mendapatkan jalan menuju keberkahan.

Keyakinan ini tidak hanya berkaitan dengan terkabulnya sebuah keinginan, tetapi juga menggambarkan sifat tulus, keteguhan hati, serta kedekatan seseorang dengan nilai-nilai spiritual. Dengan niat baik dan hati yang ikhlas, mereka dipercaya mampu membawa pengaruh positif bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube JENGGO ERPAH, terdapat tujuh weton yang menurut Primbon Jawa disebut memiliki doa yang kuat dan hajat yang dipercaya lebih mudah tercapai.

1. Kamis Pahing

Weton ini berada di bawah naungan Batara Sambu dengan neptu 17. Pribadi yang terlahir pada Kamis Pahing dianugerahi kesabaran luar biasa dalam menjalani kehidupan. Optimisme menjadi kekuatan utama mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kejujuran yang mengakar kuat menjadi fondasi karakter mereka yang tidak tergoyahkan. Energi positif yang terpancar dari diri mereka mampu menarik keberuntungan serta memudahkan terkabulnya hajat.

2. Senin Legi

Weton ini berada di bawah naungan Batara Indra dengan neptu 9. Kepekaan yang tinggi menjadi ciri khas mereka dalam memahami perasaan orang lain. Kasih sayang yang melimpah selalu tercurah untuk sesama tanpa pamrih.

Mengutamakan kepentingan orang lain adalah prinsip yang selalu mereka pegang teguh. Ketulusan hati dan kepedulian mereka menciptakan getaran positif yang dipercaya mudah didengar semesta.