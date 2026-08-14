Punya Banyak Relasi, 7 Shio Ini Konon Berpeluang Mendapat Rezeki dari Orang Sekitar

ilustrasi shio banyak teman. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.
Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan beberapa shio adalah kemampuan bersosialisasi. Ada shio yang disebut mudah menjalin pertemanan, pandai menjaga hubungan, dan mampu membangun jaringan yang luas.
Dalam ramalan, hubungan sosial tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan. Pertemanan bisa berkembang menjadi kerja sama, peluang pekerjaan, bisnis, maupun bantuan ketika seseorang sedang membutuhkan.
Selain pandai membangun relasi, beberapa shio berikut juga digambarkan memiliki kemampuan mengelola apa yang mereka miliki sehingga kesempatan finansial yang datang dapat dimanfaatkan dengan baik.
Mengutip sumber yang dicantumkan sebagai Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki banyak teman sekaligus peluang rezeki yang luas.
Shio Babi digambarkan sebagai pribadi yang ramah, murah hati, dan senang membantu orang lain. Sifat tersebut membuat mereka mudah diterima dalam lingkungan sosial.
Mereka juga dipercaya mampu membangun hubungan pertemanan dalam jangka panjang. Semakin luas jaringan yang dimiliki, semakin banyak pula kemungkinan kesempatan baru yang datang.
Dalam urusan finansial, Babi disebut cukup pandai mengatur apa yang dimiliki. Karena itu, keberuntungan yang diperoleh tidak hanya berasal dari peluang baru, tetapi juga dari kemampuan mengelolanya.
Macan dikenal memiliki karakter penuh energi dan percaya diri. Kepribadiannya yang kuat membuat mereka relatif mudah menarik perhatian orang lain.
Dalam pergaulan, keberanian dan sikap terbuka disebut membantu Macan membangun banyak koneksi. Hubungan tersebut kemudian dipercaya dapat menjadi jalan menuju peluang baru.
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Jawa Pos
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