Ramalan Zodiak Leo 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Bekerja dalam batasan dan kendala mungkin akan membuat zodiak leo tertekan hari ini. Leo memiliki jiwa yang mandiri, dan pencapaian terbaik leo sering kali lahir dari melakukan sesuatu dengan cara sendiri.
Suka atau tidak, semuanya harus mengikuti aturan. Selesaikan apa yang perlu dilakukan. Setelah itu, leo mungkin akan menemukan lebih banyak kebebasan untuk bertindak secara mandiri tanpa konsekuensi. Bersabarlah dan tekunlah sesuai kebutuhan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Diskusi zodiak leo dan pasangan mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai harapan. Terkait karir, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan di tempat kerja.
Sementara itu, ingatlah bahwa kurang tidur dapat memicu sistem kekebalan tubuh serta mengganggu fungsi mental. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.
Cinta Leo
Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, maka hal tersebut berjalan lancar sesuai harapan leo. Hambatan besar yang sebelumnya ditemui akan teratasi dengan usaha. Leo dapat mengharapkan hasil yang telah diupayakan.
Karir Leo
Seseorang mungkin mencoba menjatuhkan leo. Jadi, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan. Hari ini, jauhkan diri sendiri sepenuhnya dari gosip di tempat kerja. Apa pun konflik yang sedang terjadi di kantor, jangan ikut terlibat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur