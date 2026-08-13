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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.39 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

 

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan menghadapi sejumlah situasi yang cukup menegangkan. Beban atau tanggung jawab tambahan dapat membuat Anda merasa tertekan dan kurang percaya diri. Sehingga cinta, karir, kesehatan, dan keuangan akan ikut terdampak.

Hari ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan besar. Sagitarius disarankan tetap tenang, menyusun rencana dengan matang, serta lebih bijak mengelola emosi dan pengeluaran.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Kamis (13/8), dikutip dari ramalan horoskop harian.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini mungkin menghadirkan sejumlah situasi yang membuat Sagitarius merasa tidak nyaman. Tanggung jawab tambahan dapat meningkatkan tekanan dan membuat Anda merasa kurang aman dalam mengambil langkah.

Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius berpotensi diwarnai perubahan suasana hati. Anda mungkin lebih mudah terpancing emosi dan menunjukkan reaksi yang berlebihan kepada pasangan.

Cobalah mengendalikan perasaan tersebut agar tidak menimbulkan ketegangan dalam hubungan. Menjaga sikap tenang dan berusaha membuat pasangan merasa nyaman akan membantu mempertahankan keharmonisan.

Karier Sagitarius

Tekanan pekerjaan mungkin terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, Sagitarius disarankan tetap rileks dan mengerjakan setiap tugas secara bertahap.

Susun rencana yang bijaksana agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih teratur. Hindari membiarkan tekanan membuat Anda kehilangan fokus dalam menjalankan tanggung jawab.

Kesehatan Sagitarius

Kondisi kesehatan Sagitarius diprediksi berada pada tingkat yang biasa saja. Ada kemungkinan Anda mengalami keluhan seperti batuk atau pilek.

Jaga kondisi tubuh dengan cukup beristirahat dan memperhatikan kebugaran selama menjalani aktivitas. Jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai terasa kurang fit.

Editor: Kuswandi
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